ERM 2026: conoce qué son y cómo se desarrollarán las elecciones primarias

Andina

Lima 11 May. (ANDINA) -

Las elecciones primarias que deberán desarrollar los partidos entre el 17 y 24 de mayo, permitirán elegir a los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

¿Qué son las elecciones primarias?

Las elecciones son procesos que se llevan a cabo al interior de cada organización política, que tienen como objetivo determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente para las elecciones regionales y municipales.

Las organizaciones políticas tienen la potestad de elegir la modalidad de elección de sus candidatos, la cual debe estar consignada en sus estatutos y reglamentos electorales y ser comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Cuáles son las modalidades?

1. Elecciones abiertas

Son elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta.

Para continuar participando en el proceso electoral, la organización política o alianza electoral debe obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de la organización política correspondiente. Estos comicios se desarrollarán el 17 de mayo.

2. Elecciones cerradas

Son elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

Para continuar participando en el proceso electoral, la organización política o alianza electoral debe obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electorales hábiles del padrón de la organización política correspondiente. Estas elecciones también se desarrollarán el 17 de mayo.

3. Elecciones a través de delegados

Los delegados deben haber sido elegidos previamente mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política.

Para continuar participando en el proceso electoral, la organización política o alianza electoral requiere el 10 % de votos válidos de los delegados electos. Este proceso se efectuará el 24 de mayo.

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