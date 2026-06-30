Perú.- ERM 2026: declaran improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor

Andina/Héctor Vinces

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor (teniente alcalde), en la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Lima, presentada por Renovación Popular con miras a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre próximo.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución Nº 04301-2026-JEE-LICN/JNE, aprobado hoy por el JEE Lima Centro.

De acuerdo con este documento, la improcedencia de dicha candidatura obedece a que no se han subsanado las observaciones formuladas mediante una resolución previa, a través de la cual se requirió a Renovación Popular que informe y acredite con documentos la situación jurídica López Aliaga, toda vez que fue electo como senador para el periodo parlamentario 2026-2031.

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En ese sentido, precisa que los documentos presentados sobre el desistimiento de López Aliaga para asumir el cargo de senador, "constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo de senador de la República; sin embargo, tales documentos no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica generada por la Resolución N.° 1412-2026-JNE".

Por este motivo, el JEE Lima Centro considera que la observación formulada no ha sido subsanada en los términos requeridos, por lo que corresponde declarar la improcedencia de la candidatura López Aliaga.

"... el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente, cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico. Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato", señala el documento.

Lopez Aliaga by Flor.Huilca

Junto a la declaratoria de improcedencia de la postulación a primer regidor del exalcalde de Lima, también fueron denegadas las postulaciones de los candidatos a regidores por Renovación Popular, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez y Mario Andree Luna Ciudad, integrantes de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Lima, también por no haber subsanado las observaciones formuladas anteriormente.

Aprobación parcial

No obstante la Resolución Nº 04301-2026-JEE-LICN/JNE, aprueba la subsanación en parte de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Lima, presentada por Renovación Popular.

Dicha lista es encabezada por Luis Rudio Idrogo, candidato a alcalde metropolitano de Lima en las elecciones regionales y municipales que se realizará el domingo 4 de octubre.

(FIN) HTC/FHG