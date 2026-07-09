Perú.- ERM 2026: Defensor del pueblo señala que “están garantizados los recursos” para comicios

Andina/Defensor Del Pueblo Asegura Que “Están

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que el financiamiento para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) está garantizado y descartó que exista riesgo para el desarrollo del proceso electoral del próximo 4 de octubre.

Según explicó en conferencia de prensa, el cronograma electoral ya se encuentra en ejecución y varias de las actividades programadas ya fueron desarrolladas con cargo al presupuesto asignado. “Hay que decirle a todo el país que el proceso electoral ya está en curso”, manifestó.

Gutiérrez recordó que el MEF ha informado que los organismos del sistema electoral aún disponen de un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones pendiente de ejecución,S/ 813 millones de los cuales corresponden a la ONPE, S/ 257 millones al JNE y alrededor de S/ 13 millones a Reniec.

Con relación al pedido de un crédito suplementario por casi S/ 300 millones formulado por las autoridades electorales, el defensor recomendó a las entidades que publiquen y sustenten de manera detallada el uso previsto de dichos fondos.

Finalmente, dijo que, si el crédito no fuera aprobado, la legislación vigente contempla mecanismos para asegurar el financiamiento de las elecciones, como la transferencia de recursos desde el fondo de contingencia para garantizar la continuidad del proceso electoral.

“Estoy seguro de que el presidente José Balcázar, con su Gabinete, o la presidenta electa, Keiko Fujimori, dispondrán los recursos necesarios para llevar adelante el proceso electoral”, sostuvo.

En esa misma línea, el viceministro de Hacienda, Armando Calderón, dijo ayer que está garantizada la realización de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM)2026, al señalar que las asignaciones presupuestales dadas a los organismos electorales permiten continuar con este proceso.

Informó que el presupuesto asignado a los organismos electorales en 2026 es de S/ 2,271,000,000 y que, al día de ayer, se han ejecutado S/1,187,000,000, por lo que hay un saldo de S/ 1,085,000,000 que serían ejecutados para la realización de los comicios.

Posición de la ONPE

Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), precisó que el saldo pendiente de ejecución "no se encuentra disponible para atender necesidades del próximo proceso electoral".

Según detalló la ONPE, más de S/430 millones corresponden a obligaciones devengadas por contratos ejecutados durante las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial, cuyos pagos aún se encuentran en proceso.

Asimismo, indicó que más de S/50 millones están vinculados a contratos en proceso de formalización y alrededor de S/330 millones se destinan a contrataciones indispensables para las ERM 2026, como el despliegue y repliegue del material electoral, además de la habilitación, acondicionamiento y logística informática.

En ese sentido, remarcó que un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no significa que existan recursos libres, pues los montos comprometidos y devengados tienen un destino específico y no pueden utilizarse para otros fines.

La ONPE precisó que aún no cuenta con recursos para la contratación de personal para trabajo de campo, capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, compensación económica a los miembros de mesa, entre otros, ítems que suponen un déficit de financiamiento de S/ 433.21 millones.

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