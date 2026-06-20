ERM 2026 estarán a cargo de 125 oficinas descentralizadas de la ONPE

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre, estará a cargo de oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), cuyo número y ámbito de acción ha sido aprobado mediante la Resolución Jefatural n.° 000097-2026 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicada hoy en El Peruano.

Las ODPE serán 125 y, en cuanto empiecen a funcionar, se intensificarán los preparativos de los comicios subnacionales.

En cada proceso electoral, se crean estas unidades orgánicas temporales que, a su vez, conforman oficinas en distritos y centros poblados, con el fin de operar en todo el territorio nacional. Para las dos vueltas de las recientes Elecciones Generales, se instalaron 126 ODPE y una de ellas se encargó de la circunscripción correspondiente a los peruanos que residen fuera del Perú.

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Al definir la conformación de las ODPE se toman en cuenta factores geográficos, demográficos, sociales y logísticos. Asimismo, se consideran las condiciones de conectividad y de infraestructura tecnológica, pues cada ODPE contará con un centro de cómputo en el que se procesarán las actas electorales y se transmitirán los resultados a los servidores donde se consolida la información nacional.

Una de las primeras actividades de las ODPE será la realización de un sorteo público para designar nueve miembros de mesa –tres titulares y seis suplentes – por cada una de las mesas de su respectiva jurisdicción. También, contratarán y capacitarán personal, e inspeccionarán las instalaciones que servirían como locales de votación.

Posteriormente, brindarán información a la ciudadanía y coordinarán con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que tendrán a su cargo la seguridad de las elecciones regionales y municipales. Este proceso ha sido convocado mediante el Decreto Supremo n.° 001-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2026.

El 4 de octubre, podrán acudir a las urnas 26 266 645 ciudadanos para elegir 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales.

Además, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1696 alcaldes y 9118 regidores. En total, 13 148 autoridades.

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