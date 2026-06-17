ERM 2026: fortalecen capacidad de organizaciones políticas para diseñar planes de gobierno

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) fortaleció las capacidades de las organizaciones políticas para la elaboración de planes de gobierno, durante el taller “Herramientas para la elaboración de planes de gobierno”, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los días 12 y 13 de junio.

Dicho encuentro enfatizó la formulación de propuestas orientadas al desarrollo sostenible de las regiones y localidades, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) que se realizarán el domingo 4 de octubre.

En este contexto, el Ceplan presentó herramientas y metodologías de planeamiento y prospectiva, además de promover la incorporación de los principales desafíos que enfrenta el Perú con horizonte al 2050.

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La actividad, realizada en modalidad híbrida, reunió a representantes de organizaciones políticas, equipos técnicos, especialistas y autoridades vinculadas a la gestión pública.

Durante la primera jornada, el Ceplan compartió enfoques y herramientas de planeamiento estratégico para la elaboración de planes de gobierno técnicamente consistentes, viables y alineados con los principales desafíos del desarrollo nacional y territorial.

En esta fecha participaron el director ejecutivo del Ceplan, Luis Enrique De la Flor, la directora nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Daisy Heidinger, así como especialistas de las tres direcciones de línea de la institución. Las exposiciones abordaron la importancia de incorporar una visión de largo plazo en la formulación de propuestas de gestión pública y de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

Comités multidisciplinarios

La participación del Ceplan continuó en la segunda jornada con un panel integrado por especialistas de los Comités Multidisciplinarios sobre Estrés Hídrico; Seguridad Alimentaria y Nutricional; y Conectividad y Tecnologías de la Información, espacios impulsados para identificar desafíos estratégicos y generar recomendaciones orientadas a la construcción de políticas públicas con perspectiva de futuro.

Durante el encuentro, los especialistas presentaron los principales desafíos identificados en cada temática y compartieron recomendaciones construidas a partir de procesos de análisis prospectivo y trabajo colaborativo.

Estos aportes son resultado de un esfuerzo multisectorial que congregó a representantes del sector público, sector privado, academia, sociedad civil y organismos de cooperación internacional para reflexionar sobre los desafíos del Perú hacia el año 2050.

El coordinador del Comité Multidisciplinario sobre Estrés Hídrico, Juan Julio Ordóñez, destacó que la articulación entre instituciones y niveles de gobierno es una condición esencial para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Por su parte, Aníbal Velásquez, representante del Comité Multidisciplinario sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, señaló que la inseguridad alimentaria continúa siendo uno de los principales retos del país, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a alimentos saludables y nutritivos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, Enrique Mesones, integrante del Comité Multidisciplinario sobre Conectividad y Tecnologías de la Información y presidente de la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital (APESOFT), resaltó la importancia de avanzar hacia una conectividad universal y de calidad, impulsar la transformación digital de los servicios públicos, fortalecer las capacidades digitales y promover mecanismos de financiamiento que aceleren la inclusión digital.

Durante la inauguración, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que esta iniciativa busca contribuir a la elaboración de planes de gobierno técnicamente sólidos, viables y orientados a responder a las necesidades de las regiones y localidades del país.

El taller contó además con la participación de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (Mclcp) y autoridades del JNE.

(FIN) NDP/HTC/FHG