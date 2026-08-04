ERM 2026: franja electoral se difundirá a partir de setiembre, señala ONPE

Archivo - Perú.- ERM 2026: ONPE conformó registro de medios que serán proveedores de la franja electoral - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 no se iniciará el 5 de agosto, como se había previsto inicialmente, sino que comenzará a difundirse a partir de setiembre.

Mediante un comunicado, el organismo electoral explicó que la postergación se dan en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas, cuyo artículo 37 establece que solo tienen acceso gratuito a la franja electoral las organizaciones políticas con candidatos inscritos.

Precisó que, hasta la fecha, las fórmulas y listas presentadas por los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales continúan en proceso de inscripción.

La ONPE recordó que, de acuerdo con el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las candidaturas admitidas, mientras que las inscripciones definitivas serán de conocimiento público el próximo 5 de setiembre, un mes antes de los comicios.

En ese contexto, indicó que viene coordinando con el JNE la entrega escalonada de información sobre las fórmulas y listas que vayan obteniendo su inscripción.

"Al contar la ONPE con esos datos de manera oportuna, podrá avanzar en la implementación de la franja electoral y así garantizar que las organizaciones políticas accedan a esta modalidad de financiamiento público indirecto que otorga el Estado peruano", informó la ONPE.

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