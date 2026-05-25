ERM 2026: se instaló el 95 % de mesas de sufragio para elecciones primarias vía delegados

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, de las 1 064 mesas de sufragio previstas para el desarrollo de las elecciones primarias para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se llegó a instalar el 95 % (1 014 mesas) en todo el país para la modalidad de delegados, dentro del plazo que establece la ley.

En las ciudades de Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Piura, lasmesas de sufragiode los diversos partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electoralesse instalaron al 100 %,de acuerdo con el reporte de las 26 oficinas descentralizadas de procesos electorales(ODPE)instaladas para organizar y ejecutar los comicios.En tanto, en el ámbito de lasODPE de Lima Cercado y Lima Provincias, de las 407 y 47 mesas de sufragio proyectadas, se llegaron a instalar 386 (95 %) y 45 (95 %), respectivamente.El órgano electoral central de cada organización política designó por cada mesa a tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quienes asumieron el cargo demiembro de mesaentre sus afiliados.Para conocer los resultados de las https://primariaserm.onpe.gob.pe/delegados/" target="_blank" class="ApplyClass">elecciones primarias, haz clic en este enlace.

Cifras de la jornada

La ONPE organizó este domingo 24 de mayoelecciones primarias, modalidad delegados, en 73 organizaciones políticas (41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 22 movimientos regionales) a nivel nacional, para elegir sus candidatos para lasERM 2026. Los electores hábiles fueron

2 992 delegados.

Lee también: [ Elecciones 2026: Cancillería amplía locales de votación en diferentes ciudades del mundo]

En el marco de sus facultades, laONPEprevió 46 locales de votación a nivel nacional, en su mayoría instituciones educativas, en los cuales se distribuyeron 1 064 mesas de sufragio.Según la Ley de Organizaciones Políticas, para continuar con su participación en el proceso electoral, las agrupaciones partidarias deberán

obtener al menos el 10% de votos válidos de los delegados electos.

Terminado el sufragio (a las 15:00 horas), los votos se contabilizaron de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares delacta electoraldestinados al Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la ODPE respectiva.

Cabe señalar que el movimiento regional Progresista de Apurímac desistió de participar en las elecciones primarias, según carta enviada a la ONPE por el personero legal de dicha agrupación, Wilian Wraxi Tapia Cárdenas.