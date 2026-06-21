ERM 2026: JEE califican las solicitudes de inscripción de listas y fórmulas de candidatos

Perú.- Elecciones 2026: JNE explica cuál es el recorrido del voto hasta el resultado oficial - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país realizan la calificación de las solicitudes de inscripción de las listas y fórmulas de candidatos que aspiran a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral.

Precisó que, tras haber concluido el viernes último el plazopara presentar las solicitudes de inscripción,corresponde a los JEE revisar los requisitos de forma y de fondopara que las solicitudes sean admitidas, como parte del proceso que deben seguir para alcanzar su inscripción final.

“En el caso que hubiesen requisitos de fondo, como por ejemplo no cumplir con los requisitos de democracia interna, no cumplir con paridad y alternancia, implican la improcedencia de las listas”, indicó.

En tanto, si faltara algún requisito de forma, se da un plazo a las organizaciones políticas para poder subsanar la omisión. “De repente falta algún documento, alguna firma, eso implica que se les da un plazo para poder subsanar”, dijo.

Tras la etapa de calificación, los JEE publicarán las listas y fórmulas de candidatos admitidas para que la ciudadanía pueda presentar tachas.

Clavijo sostuvo que lafecha límite para las listas y fórmulas de candidatos queden admitidas es el 5 de agosto, tras una verificación de fondo y forma por parte de los JEE. En tanto,

la fecha para resolver las tachas o posibles exclusiones que se puedan presentar en primera instancia es el 20 de agosto.

“En caso apelen, nosotros (el JNE) tendremos hasta el día 4 de septiembre como fecha límite para resolver todo en segunda instancia”, refirió.

Sostuvo que el organismo electoral utiliza la Inteligencia Artificial para la calificación de las listas y candidatos con mayor celeridad, como ocurrió en las Elecciones Generales 2026.

Indicó que, a diferencia de las elecciones generales, donde se tuvo entre 80.000 y 100.000 candidatos, en esta oportunidad se podría llegar hasta medio millón de candidatos.

Listas inscritas

La plataforma del JNE sobre la inscripción de candidatos, señala se presentaron 10 830 fórmulas y listas de candidatos, de las 14 435 esperadas. De todas estas, 301 corresponden a las elecciones regionales, 1 627 para las elecciones provinciales y 8902 para las elecciones distritales.

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