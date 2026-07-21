ERM 2026: JEE ya calificaron a más del 70 % de las listas de candidatos

Andina/El Jee De Cajamarca Recibió 22 Listas De

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) del presente año ya calificaron a más del 70 % de las listas de candidatos que participarán en los comicios del domingo 4 de octubre.

De acuerdo con Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 5 de setiembre deben conocerse las candidaturas inscritas para las elecciones regionales y municipales.

"Tenemos en la actualidad un porcentaje en el avance de las calificaciones (de listas de candidatos) ya superior al 70 %, según la información revisada al día de ayer", afirmó en JNE Tv.

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El funcionario del referido organismo electoral destacó que este avance en la calificación de los postulantes a los comicios subnacionales, obedece a la intensa labor que vienen cumpliendo los jurados electorales desplegados en todo el territorio nacional.

"Es muy importante la ardua labor que vienen realizando (los JEE) en jornadas muy extensas, en algunos casos de más de 12 horas, justamente como parte del compromiso institucional que nos llevará hacia las siguientes etapas del cronograma electoral", manifestó.

Más de 13 mil autoridades

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, en los comicios subnacionales de octubre se elegirán a un total de 13 148 autoridades tanto del nivel regional como municipal.

Entre las autoridades a ser electas se encuentran 25 gobernadores regionales y 364 consejeros regionales, así como 196 alcaldes provinciales, 1 724 regidores provinciales, 1 696 alcaldes distritales y 9 118 regidores distritales en todo el país.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el Padrón Electoral para las elecciones del 4 de octubre está conformado por 26 314 724 ciudadanos llamados a las urnas.

(FIN) HTC/FHG