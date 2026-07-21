Andina/Jefa Del Reniec, Carmen Velarde, Realiza

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, realizó una visita de trabajo a la región San Martín, donde supervisó los servicios registrales y presentó las principales cifras del padrón electoral de la región.

La jefa del Reniec informó que la región San Martín registra 731 762 electores habilitados, de los cuales 379 935 son hombres y 351 827 mujeres. Esta cifra forma parte del padrón electoral nacional conformado por 26 314 724 ciudadanos llamados a las urnas para elegir a más de 13 mil autoridades a nivel nacional el próximo domingo 4 de octubre.

Señaló que entre las principales alertas detectadas en dicha región, figura que 53 558 ciudadanos de San Martín mantienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, de los cuales 31 938 son hombres y 21 620 mujeres.

Asimismo, 1 843 electores aún utilizan el DNI amarillo, incluso ciudadanos de entre 31 y 39 años, por lo que se exhortó a estas personas a realizar el cambio al DNI electrónico y actualizar sus datos y fotografía.

Indicó que se ha identificado a 60 fallecidos que aún no cuentan con acta de defunción inscrita, así como 1 118 ciudadanos cuyos domicilios requieren actualización, información que resulta importante para mantener la calidad y permanente actualización del padrón electoral.

[Lee también: Congreso: así será la elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados]También dio a conocer que 162 electores de la región tienen más de 100 años de edad (92 mujeres y 70 hombres); mientras que 9 959 jóvenes cumplirán 18 años hasta el día de las elecciones del 4 de octubre, por lo que estarán habilitados para ejercer por primera vez su derecho al voto. De ellos, 4 952 son hombres y 4 607 mujeres.

La jefa del Reniec dio a conocer, además, el comportamiento de los cambios de domicilio. Entre 2025 y lo que va de 2026, se registró 45 109 trámites de cambio de domicilio en San Martín, de los cuales 30 155 se realizaron en 2025 y 14 954 durante 2026.

Política de transparencia

Carmen Velarde inició su agenda de trabajo el lunes 20 de julio con la supervisión de la Oficina Registral Tarapoto y la Oficina Registral Auxiliar del Hospital Tarapoto (Minsa), donde se verificará la atención a los ciudadanos, el funcionamiento de los servicios registrales y el registro oportuno de nacimientos.

Luego, la titular del Reniec visitó la Agencia Alto Amazonas y la Oficina Registral Auxiliar del Hospital Santa Gema de Yurimaguas y los Centros de Atención de Lamas y Picota, con el propósito de supervisar la calidad de los servicios y fortalecer el acceso al derecho a la identidad.

Por otro lado, como parte de su política de transparencia y fortalecimiento de la confianza ciudadana, Velarde manifestó que el Reniec mantiene habilitada la plataforma virtual "Padrón Electoral en Cifras", donde la ciudadanía puede consultar información estadística actualizada del padrón electoral a nivel nacional, regional, provincial y distrital.

La herramienta también permite conocer indicadores sobre los cambios de domicilio registrados por los ciudadanos y las restituciones del lugar de domicilio, entre otros datos de interés público.

La jefa del Reniec sostuvo, de igual forma, que el aplicativo "Consulta de Anotaciones y Actualizaciones por DNI", que permite verificar si un ciudadano registra alguna anotación en el padrón electoral o figura en las listas de actualizaciones remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estas actualizaciones, señaló, no modifican el padrón aprobado, sino que informan sobre hechos ocurridos después de su cierre, como el registro de defunciones, cambios de domicilio y la actualización de fotografías de ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad y renovaron su DNI.

(FIN) NDP/HTC/FHG