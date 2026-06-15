ERM 2026: JNE amplía excepcionalmente hasta el 19 de junio plazo para inscribir listas

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió por 72 horas de manera excepcional el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el mismo que vencerá el 19 de junio.

Según informó el organismo electoral, el plazo único e improrrogable se extenderá desde las 00:00 horas del martes 16 de junio hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio de 2026.

Durante este periodo, las organizaciones políticas podrán concluir el registro de sus solicitudes de inscripción y presentar la documentación correspondiente.

El JNE precisó que el trámite podrá realizarse de manera virtual mediante la plataforma Declara+, así como de forma presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional, las oficinas desconcentradas del organismo electoral y la mesa de partes ubicada en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima.

Asimismo, indicó queentre el 16 y el 19 de junio la atención presencial se brindará desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:59:59 de la noche,mientras que el

sistema Declara+ permanecerá habilitado las 24 horas del día.

Con el fin de facilitar el proceso, el ente electoral también puso a disposición de las organizaciones políticas diversos canales de asistencia, entre la línea telefónica gratuita 0800-00-214, atención virtual permanente por Teams (24/7), soporte mediante WhatsApp (923 046 079 / 923 050 582 / 923 050 653) y por el correo electrónico mesaayuda02@jne.gob.pe, así como orientación presencial en el auditorio Nazca, ubicado en el Jr. Pachacútec 900, distrito de Jesús María.

Finalmente, el JNE exhortó a las agrupaciones políticas a efectuar el trámite con la debida anticipación para evitar contratiempos antes del vencimiento del plazo establecido.

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