ERM 2026: JNE articula acciones para garantizar proceso ante fenómeno de El Niño

Andina/Braian Reyna

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó una sesión ampliada para analizar los posibles impactos del Fenómeno El Niño durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, así como definir medidas de prevención, mitigación y contingencia frente a situaciones climáticas o de desastres naturales que pudieran afectar el desarrollo del proceso electoral.

Participaron, además, el jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),Bernardo Pachas; la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec),Carmen Velarde; los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)Sara Quiroz y Franklin Plascencia, respectivamente, entre otros.

Durante la sesión,el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la importancia de analizar las implicancias del referido evento climático en el país, y la necesidad de contar con información actual y oportuna para adoptar decisiones que garanticen el desarrollo del proceso electoral.

“Se ha pronosticado un Fenómeno El Niño de gran magnitud, que podría impactar en el desarrollo del proceso electoral, en las personas, la conectividad, la infraestructura, y las vías de comunicación, por lo que sería necesario contar con un grupo de trabajo técnico permanente para la gestión de estos riesgos”, expresó.

En la reunión,la representante del Indeci informó que se cuenta con un plan nacional de contingenciaante las lluvias e inundaciones que podrían presentarse, a fin de actuar, articular y coordinar la atención que requieran las personas damnificadas en las localidades afectadas.

Por su parte,el representante del Cenepred refirió que han formulado posibles escenarios de riesgo basado en informes de Senamhi y otras entidades del Ejecutivo, lo que les permite identificar que Piura es uno de los departamentos cuya población se vería afectada por el Fenómeno El Niño, además de las vías de comunicación, lo que impediría el desplazamiento.

ONPE, en tanto,evaluó el impacto “en cascada” que podría tener el evento climático en las personas, los locales, el material electoral, el transporte, los centros de cómputo e incluso en brindar los resultadosde las elecciones oportunamente. Por ello, se proyecta priorizar las comunicaciones, la movilidad y logística.

Reniec, asimismo,recordó las consecuencias que puede conllevar periodos de intensas precipitaciones, entre ellas, la interrupción de la energía eléctrica, debido a ello, habría que tomar medidas de contingencias para evitar la interrupción del servicio.

Finalmente,los representantes de los organismos electorales e instituciones participantes manifestaron su compromiso de seguir fortaleciendo la articulacióninterinstitucional y la gestión de riesgos de desastres, para garantizar el adecuado desarrollo de las ERM 2026.

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