ERM 2026: JNE atenderá hasta las 23:59 horas para recibir listas y fórmulas de candidatos

Perú.- ERM 2026: JNE atenderá hasta las 23:59 para recibir listas y fórmulas de candidatos - Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las mesas de partes de las oficinas desconcentradas del organismo electoral en el país atenderán las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio.

En el siguiente enlace puede ubicar las oficinas desconcentradas del JNE.

El JNE amplió de manera excepcional el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las ERM 2026 hasta el 19 de junio.

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Durante este periodo, las organizaciones políticas podrán concluir el registro de sus solicitudes de inscripción y presentar la documentación correspondiente.

El JNE precisó que el trámite podrá realizarse de manera virtual mediante la plataforma Declara+, así como de forma presencial en las mesas de partes de los jurados electorales especiales (JEE) a escala nacional, las oficinas desconcentradas del organismo electoral y la mesa de partes ubicada en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima.

Indicó, asimismo, que del 16 al 19 de junio la atención presencial se brindará desde las 08:00 hasta las 23:59 horas; mientras que el sistema Declara+ permanecerá habilitado durante las 24 horas.

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