ERM 2026: JNE capacitó a los Facilitadores e Implementadores del Voto Informado

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó una jornada de capacitación dirigida a los Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (FIVI), con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de quienes desarrollarán acciones de educación electoral en las regiones.

La actividad, impulsada por laDirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE)del JNE, se desarrolló el miércoles 1 de julio, en modalidad híbrida, desde el auditorio Nazca del JNE y a través de la plataforma Zoom, con la participación de los FIVI de todo el país, quienes cumplen un papel fundamental en la promoción de una ciudadanía informada y el fortalecimiento de la cultura democrática.

En la jornada participó elpresidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo,quien destacó la importancia de la labor educativa durante los procesos electorales.

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Asimismo, durante la capacitación se trataron temas como el marco general de las ERM 2026, las cuotas electorales, la prevención del acoso político, los materiales educativos que se emplearán en las actividades de educación electoral, entre otros aspectos de relevancia.

Además, los participantes recibieron herramientas metodológicas para el desarrollo de actividades de educación cívica mediante una clase modelo sobre estrategias de intervención territorial. Esta capacitación tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de los FIVI para la conducción de charlas, talleres, ferias informativas y otras acciones educativas dirigidas a la ciudadanía.

LosFacilitadores e Implementadores del Voto Informadoconstituyen el principal enlace entre el JNE y la ciudadanía en las regiones, al desarrollar de manera permanente actividades de orientación electoral que promueven un voto libre, responsable e informado. Asimismo, apoyan las acciones de relacionamiento con las organizaciones políticas.

Con esta jornada, el JNE reafirma su compromiso de contar con un equipo de facilitadores altamente capacitado, preparado para afrontar los retos de las ERM 2026 y contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante una educación electoral de calidad, oportuna y cercana a la ciudadanía.

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