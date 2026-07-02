ERM 2026: JNE capacitó a facilitadores del Voto Informado para educación electoral

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) capacitó a los Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (FIVI) con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), a fin de fortalecer sus habilidades para ejecutar acciones de educación electoral en las distintas regiones del país.

La jornada fue organizada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) y se realizó el 1 de julio en modalidad híbrida, desde el auditorio Nazca del JNE y mediante la plataforma Zoom. En la actividad participaron facilitadores de todo el país, quienes cumplen un rol en la promoción de una ciudadanía informada y el fortalecimiento de la cultura democrática.

Durante la capacitación participó el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien resaltó la importancia de la labor educativa durante los procesos electorales.

Asimismo, los asistentes recibieron información sobre el marco general de las ERM 2026, las cuotas electorales, la prevención del acoso político y los materiales educativos que serán utilizados en las actividades de educación electoral.

Herramientas

Como parte de la jornada, los participantes también recibieron herramientas metodológicas para el desarrollo de actividades de educación cívica mediante una clase modelo sobre estrategias de intervención territorial.

El objetivo fue fortalecer las capacidades de los FIVI para conducir charlas, talleres, ferias informativas y otras acciones dirigidas a la ciudadanía. Además, estos facilitadores apoyan las acciones de relacionamiento con las organizaciones políticas y actúan como enlace entre el JNE y la población en las regiones.

Con esta capacitación, el organismo electoral busca contar con un equipo preparado para afrontar los desafíos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.