ERM 2026: JNE estima que más de 14 mil listas se inscribirían para elecciones de octubre

Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de elecciones (JNE) estimó que más de 14 mil listas solicitarían su inscripción para participar en las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo 4 de octubre.

“Son un poco más de 14.000 listas las que tendrían que presentarse, recordemos que para este proceso electoral vamos a elegir gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, regidores; son 13.148 autoridades que vamos a estar eligiendo en esta oportunidad”, afirmó.

Indicó que en este proceso electoral participarán 74 organizaciones políticas, de los cuales 41 son partidos políticos, 10 son alianzas electorales y 23 movimientos regionales.

“Tenemos como cerca de 14.000 listas que ya están ingresadas en estado borrador, pero enviadas ya al sistema, grabadas, registradas, son 27. Es decir, el balance actual es que ya las organizaciones políticas familiarizadas con el Declara + están ingresando la información. Les recordamos no esperen el último momento porque los hitos electorales deben ser cumplidos” aseveró.

Clavijo recordó que la fecha límite para solicitar la inscripción de listas vence este martes 16 de junio, a las 11:59 horas, momento en que la plataforma Declara + se cierra para nuevos ingresos, pero se mantiene abierta para que culminen con el registro y el envío de su información quienes ingresaron antes de esa hora.

Solo para estas organizaciones políticas la plataforma permanecerá abierta hasta día 17 de junio, al mediodía, a fin de que culminen con el registro de su solicitud de inscripción.

“Es tal cual ocurriría en un jurado electoral especial, en el que uno está esperando y cuando llega las 12 de la noche la puerta se cierra, entran todos los de la cola y quedan dentro hasta que culminan su trámite. Eso mismo pasa en el ámbito virtual”, dijo.

Indicó que las inscripciones pueden realizarse en forma virtual, mediante la plataforma Declara+ o en forma presencial, en los 91 jurados especiales electorales instalados a nivel nacional.

“Evidentemente el sistema informático tiene como ventaja la carga rápida y célere de la información, además el mismo sistema les va alertando sobre qué documentación les falta, les puede ir comentando si les falta registrar candidatos, si de repente le falta cumplir alguna cuota, algún detalle que les pueda servir para culminar satisfactoriamente su inscripción”, comentó.

(FIN) FHG