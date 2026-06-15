ERM 2026: JNE estima que se presentarán medio millón de candidatos a comicios de octubre

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) espera que para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 solicitarán su inscripción medio millón de candidatos que aspiran a ocupar uno de los 13 mil cargos de elección popular en regiones y municipios.

Gloria Rentería, vocera del ente electoral, dijo que en las elecciones del 4 de octubre se elegirán a gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.

Sostuvo que en estas elecciones participan 74 organizaciones políticas, de las cuales 41 son partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

Se espera que se inscriban 14,435 listas, de las cuales ya presentaron su inscripción 1 282 listas, lo que representa un 8.88%.

“Estamos esperando cerca de medio millón de candidatos para estas elecciones regionales y municipales” refirió.

Dijo que en Lima esperan que se presenten 1 834 listas, de las cuales a la fecha presentaron su solicitud de inscripción 11 listas. Para Lima Metropolitana se espera que se presenten 42 listas.

La vocera el JNE sostuvo que, debido al retraso en el avance de inscripción de lista, el JNE acordó ampliar hasta el 19 de junio el vencimiento de este plazo, a fin de promover la participación de las organizaciones políticas en este proceso electoral.

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