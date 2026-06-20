ERM 2026: JNE fiscalizó presentación del diseño de cédulas de sufragio

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó el acto público de presentación del diseño de las cédulas de sufragio y las instrucciones para los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas en dichos materiales electorales, los mismos que serán empleados en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Dicho acto público se realizó en el auditorio de la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde un equipo de fiscalizadores supervisó el detalle de las especificaciones de las cédulas de sufragio para los comicios del 4 de octubre.

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Una de las cédulas presentadas será para que los electores de todos los distritos del Perú –excepto los de Lima Metropolitana– elijan a sus autoridades regionales, municipales provinciales y municipales distritales. Tendrá un ancho de 38 centímetros y 21 centímetros de largo, como mínimo, pues esta medida se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 52 centímetros de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten.

La cédula se encuentra dividida en cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital.En relación con el diseño de la cédula de sufragio regional-municipal provincial, el equipo de fiscalizadores verificó que en las especificaciones de este documento se detallan las dimensiones de 29 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, el cual se incrementaría a 52 centímetros de acuerdo al número de organizaciones que se presenten.La cédula se encuentra dividida en tres cuerpos: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional y Municipal Provincial.

Cédula elecciones municipales

La cédula de sufragio municipal provincial-distrital tendría 21.00 cm. de ancho x 21.00 cm. de largo y, de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten, el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 52.00 cm. La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: Municipal Provincial y Municipal Distrital.En el caso del diseño de la cédula de sufragio municipal provincial, se comprobó que cumpla con las dimensiones de 15 cm. de largo por 21 cm. de ancho, en formato horizontal, cuando incluya de 1 a 5 organizaciones políticas.A partir de seis organizaciones políticas, la cédula sería de formato vertical y el tamaño mínimo será de 21cm. de largo por 15 cm. de ancho. El ancho se mantendrá constante y, de acuerdoal número de organizaciones políticas que se presenten, el largo se incrementaría proporcionalmente hasta un máximo de 52 cm.Igualmente, según el diseño presentado la cédula de sufragio para una eventual segunda elección para Gobernador y Vicegobernador Regional tendría 15 cm. de largo y 21 cm. de ancho. Los fiscalizadores también observaron que el diseño de la cédula incluya las indicaciones para la firma de los miembros de mesa y de los personeros.Sorteo de ubicacionesLos fiscalizadores verificaron ,además, el contenido de la Resolución Jefatural N° 000092-2026-JN/ONPE, por la cual se aprobaron las instrucciones para los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las ERM 2026, así como para el sorteo de ubicación de las fórmulas de candidatos en la cédula de sufragio para la segunda elección de Gobernador y Vicegobernador.Cabe precisar que el sorteo se realizará de manera simultánea, en Lima para los partidos políticos y en las ODPE para los movimientos regionales.Esta labor forma parte de la acción fiscalizadora que realiza el JNE durante el proceso de las ERM 2026, a fin de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa electoral.

(FIN) HTC