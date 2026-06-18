Perú.- Elecciones 2026: JNE aclara que no se ha emitido proclamación de resultados oficiales - Andina/Melina Mejía

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los ciudadanos que realicen trámites electorales o jurisdiccionales ante la institución, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), pueden generar su casilla electrónica de manera presencial en cualquiera de los 118 centros de atención habilitados a nivel nacional, facilitando así la recepción oportuna de notificaciones y actuaciones procesales.

Para este fin,el JNE cuenta con su sede de atención en Lima Metropolitana, así como con las26 Oficinas Desconcentradas y los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE)instalados en todo el país.

Esta medida buscafortalecer la atención presencial y brindar una alternativa ágil a los usuariosante la alta demanda registrada en el sistema de citas virtuales para la generación de casillas electrónicas.

Con tal propósito,las referidas oficinas atenderán en horario corrido desde las 8:00 hasta las 23:59 horas, permitiendo a los ciudadanos gestionar tanto la creación de su casilla electrónica como la presentación de documentación vinculada al proceso de inscripción de listas de candidatos en el marco de las ERM 2026.

La casilla electrónica es un mecanismo personal, permanente y de uso obligatoriopara la notificación de resoluciones, pronunciamientos y demás actuaciones emitidas por el JNE y los JEE en los procesos electorales y no electorales.

Entre ellos se encuentran los procedimientos relacionados con la inscripción de candidatos, exclusión de postulantes, publicidad estatal, propaganda electoral y otros asuntos de naturaleza jurisdiccional.

Asimismo,se recuerda a los usuarios que contar con una casilla electrónica constituye una obligaciónpara quienes intervienen en procedimientos tramitados ante el sistema electoral.

En casode no contar con ella, las notificaciones podrán efectuarse mediante publicación en el portal institucional del JNE, produciendo los efectos legales correspondientes desde el día siguiente de su publicación.

Del mismo modo,se recomienda a los usuarios realizar un seguimiento permanente de los expedientes en trámitea través del servicio deConsulta de Expedientes Jurisdiccionales, disponible en el www.jne.gob.pe" target="_blank" class="ApplyClass">Portal Institucional del JNE, en el que podrán visualizar los actuados y pronunciamientos emitidos en cada caso.

Para consultas relacionadas con la generación de la casilla electrónica, el JNE ha puesto a disposición de la ciudadanía la línea gratuita 0800-00214, opción 3.

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