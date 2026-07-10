ERM 2026: JNE precisa que recursos exigidos solo son para realizar comicios subnacionales

Andina/Melina Mejía

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los recursos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responden exclusivamente a las necesidades previstas para la organización y el desarrollo de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, conforme al cronograma y la legislación vigente.

Mediante un comunicado, dicho organismo electoral precisó que los recursos actualmente disponibles no constituyen saldos presupuestales de libre disponibilidad, sino recursos con destino específico y cuya ejecución está prevista dentro de la programación institucional.

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"A la fecha el JNE registra una ejecución del 53.7 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Se ha certificado más del 90.12 % del presupuesto mediante la contratación de bienes y servicios indispensables para el cumplimiento de sus funciones, ubicándose entre las entidades públicas con mayor nivel de ejecución presupuestal", indicó el organismo electoral.

En ese sentido, manifestó que el requerimiento presentado al MEF "no representa una ampliación del presupuesto para actividades adicionales, sino el financiamiento estrictamente necesario para cubrir el déficit presupuestal existente".

Asimismo, el JNE afirmó que la organización de elecciones es una función esencial del Estado y una garantía para el ejercicio de los derechos de participación política de la ciudadanía.

"En consecuencia, el financiamiento oportuno del proceso electoral constituye una condición indispensable para asegurar elecciones transparentes, íntegras, oportunas y confiables", aseveró.

El comunicado del JNE finaliza señalando; "Por ello, expresamos nuestra preocupación por la postergación del debate y la aprobación del Proyecto de Ley Nº 14799 en la Comisión Permanente del Congreso de la República, debido a que incrementa el riesgo para la ejecución del cronograma electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026".

(FIN) NDP/HTC