ERM 2026: JNE presenta portal con información y servicios para proceso electoral

Andina/Difusión

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el portal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que reúne en un solo espacio la información oficial y los principales servicios que la entidad pone a disposición de la ciudadanía durante todo el proceso electoral en curso.

El presidente de la institución, Roberto Burneo, resaltó quela plataforma permite destacar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en la entidad, al facilitarle el acceso a información clara, actualizada y de fácil consulta, en el marco de los comicios que se realizarán el 4 de octubre próximo.

Entre otros servicios, explicó,la ciudadanía podrá acceder al dashboard de Fiscalización, una plataforma que también fue desarrollada para las EG 2026, y quebrinda información sobre el despliegue de los fiscalizadores a nivel nacional, lainstalación de las mesas de sufragio, elnúmero de personerosacreditados, e indicadores relevantes de esta labor.

Asimismo,la herramienta Consulta de inscripción de fórmulas y listaspresenta tres botones (presentación, calificación y avance de inscripción) que representan una sola línea de tiempo, con el recorrido completo que sigue una solicitud de inscripción de candidatos.

Al respecto,el magistrado destacó el uso de la inteligencia artificial para la calificación de expedientes, lo que permitió reducir a minutos lo que antes tomaba horas.

El portal también tiene incorporada la plataforma Voto Informado, que busca fortalecer el ejercicio de un voto libre, consciente e informado, facilitando el acceso a información objetiva, verificable y de fácil consulta sobre los candidatos (hojas de vida), organizaciones políticas (planes de gobierno) y otros.

Asimismo,facilita el acceso a las audiencias públicas, convocatorias y cursos disponibles, informes de fiscalización, así como enlaces de interés relacionados con el proceso electoral.

Esta plataforma - disponible en el www.jne.gob.pe " target="_blank" class="ApplyClass">portal del Jurado Nacional de Eleccioneso en elsiguiente enlace-, forma parte del compromiso del JNE para acercar sus servicios a la ciudadanía, promover un voto informado y brindar información oficial, oportuna y transparente durante las ERM 2026.

Renuncias

Ante las preguntas de la prensa sobre el panorama que se presenta por lasrecientes renuncias de candidatos a las ERM 2026,afirmó que el JNE toma decisiones en forma independiente y objetivasobre la base del marco constitucional, legal y de los reglamentos que aprueba el Pleno de la institución.

Recordó que hoy se cumple el hito máximo para la admisión de candidaturas y para la presentación de renuncias, al término del cual se conocerá cuántas dimisiones se han producido a nivel nacional en las postulaciones de las fórmulas y listas de candidatos.

"Lo más importante de cualquier jornada electoral es que el elector tiene la última palabra. Es el ciudadano quien finalmente toma las decisiones", enfatizó.

Informó que, en cumplimiento del cronograma electoral,el Pleno del JNE acordó que los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) publiquen hasta hoy las fórmulas y listas de candidatos admitidas, y aquellas cuya decisión no adquirió firmeza, permitiendo el inicio del periodo de tachas respecto de dichas candidaturas.

Aseguró, además, quese continúa con la fiscalización de las hojas de vida de los candidatosa fin de informar a los magistrados de los JEE cualquier situación de impedimentos para postular y, así, puedan tomar las decisiones que correspondan, incluyendo exclusiones.