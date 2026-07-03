ERM 2026: JNE revisará 21 expedientes sobre procesos de apelación de inscripción

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: JNE proclama hoy al mediodía resultados de la segunda vuelta - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará en audiencia pública 21 expedientes sobre procesos de apelación de inscripción de listas y publicidad estatal en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales(ERM 2026).

La audiencia pública está programada para las 09:30 horas y se transmitirá en vivo en sus plataformas de Facebook y Youtube del JNE.

El domingo 4 de octubre de 2026 se convocó a comicios para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales de toda la República.

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