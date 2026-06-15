ERM 2026: JNE señala que ampliación de plazo para inscribir listas prioriza participación

Andina/Eddy Ramos

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

Gloria Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que la ampliación del plazo para la inscripción de listas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 busca priorizar la participación de las organizaciones políticas en los comicios del 4 de octubre próximo.

Indicó que ala fecha solo el 8.83% de las más de 14 mil listas que se espera que participen en las elecciones culminaron su proceso de inscripción,a menos de 24 horas del vencimiento del plazo previsto inicialmente para el 16 de junio.

“Las listas esperadas que son 14 435, pero hasta el momento solamente tenemos 1 264 listas, lo que implica un 8.83%” explicó tras precisar que

el plazo para la inscripción de listas se amplió hasta el viernes 19 de junio.

Frente a esta situación, sostuvo quela ampliación extraordinaria del plazo “obedece a que el Jurado Nacional de Elecciones prioriza la participación política de las organizacionespolíticas que han pasado por la democracia interna”.

En conferencia de prensa, la vocera del JNE sostuvo que la demora que se observa en la inscripción de listas se debe a la cantidad de documentos que se debe subir a la plataforma Declara +, a través de la cual se realiza la inscripción virtual.

Aclaró quela inscripción de listas puede realizarse también de manera presencial en las oficinas de los jurados especiales electorales, ante las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones en todo el Perú y ante la mesa de partes del JNE que se encuentra en Lima.

La solicitud de inscripción, con todos los documentos requeridos para tal fin, se presentarán hasta el viernes 19, a las 23:59 horas.

Sostuvo además que esta no es la primera vez que se realiza una ampliación el plazo para la inscripción de candidatos. En el 2022, para las elecciones regionales y municipales, también se amplió de manera extraordinaria el plazo por 72 horas.

Descartó que la ampliación del plazo modifique o altere el calendario electoral previsto para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

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