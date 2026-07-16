ERM 2026: JNE señala que el sistema electoral necesita más de S/ 261 millones adicionales

Andina

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El jefe de gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eder Quiroz, advirtió que el sistema electoral peruano, integrado por el JNE, ONPE y Reniec, enfrenta un déficit presupuestal de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, a pesar de la reciente aprobación de créditos suplementarios en el Congreso.

Precisó que, tras ocho meses de gestiones para cubrir los requerimientos de los comicios, la brecha financiera persiste, afectando la operatividad de las instituciones. "El sistema en su conjunto tiene un déficit, aún con el reciente crédito suplementario, de S/ 261 millones, de los cuales corresponden 28 millones al JNE, 183 millones a la ONPE y 49 millones a Reniec”, detalló en JNE Tv.

Cabe precisar que los créditos suplementarios aprobados por el Congreso dispone la asignación de S/ 75 millones adicionales para el JNE y de S/ S/250 millones para la ONPE, aunque -según indicó Quiroz-dichos montos no cubren la totalidad de los requerimientos presupuestales actuales.

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El funcionariomanifestó su preocupación por la situación de los 91 jurados electorales especiales (JEE) y las labores de fiscalizaciónque el JNE debe realizar por mandato constitucional en todo el territorio nacional, las cuales requieren recursos para llevar a cabo sus actividades a fin de que se garantice el desarrollo de la jornada democrática.

Anotó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no ha sido considerado en las recientes asignaciones presupuestales y subrayó que dicha institución ha advertido el riesgo de cierre de oficinas y la suspensión de la atención al público los fines de semana.

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El funcionario del JNE también hizo un llamado a la prontapromulgación de la autógrafa de ley aprobada por el Parlamento,debido a los plazos perentorios del calendario electoral y el próximo cambio de mando presidencial.

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