ERM 2026: López Aliaga anuncia que postulará para el cargo de teniente alcalde de Lima

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El excandidato presidencial y líder del Partido Renovación Popular, Rafael López Aliga, anunció este martes que postulará al cargo de teniente alcalde Lima Metropolitana, en una fórmula que estará liderada por Luis Rubio Idrogo, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (Sisol).

"Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana acompañando al Dr. Luis Rubio, el fundador de Hospitales Solidarios", indicó a través de un video difundido en sus redes sociales.

De igual modo, el exalcalde metropolitano comunicó sudesistimiento de asumir como senador,cargo para el cual habría sido virtualmente electo.

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López Aliagainsistió en que se le habría perjudicado durante las últimas elecciones generales y consideró que jurar al mencionado cargo sería convalidar ello.

No obstante, señaló que trabajará con los representantes de su partido que ocuparán una curul en el Parlamento bicameral, en su calidad de líder de su agrupación política.

Cabe señalar que el plazo para las solicitudes de inscripción de candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 vence este

viernes 19 de junio.