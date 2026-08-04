ERM 2026: Luis Rubio renuncia a candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular

Andina/Andrés Valle

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El candidato a la alcaldía de Lima por la agrupación política Renovación Popular (RP), Luis Rubio Idrogo, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia irrevocable "por razones estrictamente personales", según afirmó en su carta dirigida a dicho organismo electoral.

La renuncia ocurre en vísperas del cumplimiento del plazo para la presentación de renuncias de candidatos y retiro de listas ante el JNE, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), que se realizará el 4 de octubre próximo.

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Luis Rubio Idrogo renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima by Flor.Huilca

Tras esta renuncia, el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafel López Aliaga, queda al frente de la lista de candidatos de dicho partido político en su condición de postulante a primer regidor (teniente alcalde)."Estando mi candidatura como Alcalde Provincial de Lima Metropolitana en estado de admitida, por razones estrictamente personales, a través del presente documento, manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura...", señala el documento presentado hoy ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro del JNE.Rubio Idrogo afirma en su misiva que su renuncia se produce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 26864, Ley deElecciones Municipales concordante con el artículo 40° del Reglamento de Inscripciónde Listas para Elecciones Municipales 2026, aprobado por Resolución N° 0848–2026–JNE.

Además, pide que su solicitud sea atendida por el secretario general del organismo electoral en la fecha, para cumplir con la exigencia de certificación de su firma establecida en la mencionada disposición electoral. Del mismo modo, el candidato renunciante presenta copia simple de mi DNI y el pago de la tasa correspondiente a renuncia de candidatura.

López Aliaga se pronuncia

Luego de esta dimisión, Rarael López Aliaga, también líder de Renovación Popular, emitió un comunicado en el que expresa su "profunda tristeza" por la renuncia de Luis Rubio.

"Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame", manifestó quien también es exalcalde de Lima.

Igualmente, expresó que no tiene autorización para dar detalles de la renuncia pero, precisa, que ella obedece a "circunstancias muy personales". "No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía", finaliza el pronunciamiento de López Aliaga.

(FIN) HTC/FHG