ERM 2026: mañana es la fecha límite para publicar listas de candidatos admitidas

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Mañana miércoles 5 de agosto es la fecha límite para publicar las listas de candidatos admitidas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre, informó Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Explicó que desde el 19 de julio los Jurados Especiales Electorales (JEE) calificaron el cumplimiento de los requisitos exigidos para los candidatos, así como los requisitos para las fórmulas y lista de candidatos.

Culminado este plazo,se dará inicio al periodo de tachas de parte de los ciudadanos, en previsto en las normas electorales.

“Hasta el 20 de agosto se procederá a ver todo lo referido con la resolución de tachas de inscripción. Cualquier ciudadano en ejercicio puede formular tachas en el periodo de tres días calendario despues de publicada la admisión de la solicitud de las listas de candidatos”, apuntó.

Explicó que las tachas deben basarse en el incumplimiento de normas lectorales, en el incumplimiento de los requisitos para ser candidato y en el incumplimiento de los requisitos de fórmulas y lista de candidatos.

Precisó además que el pleno del JNE tiene hasta el 4 de setiembre para absolver las apelaciones sobre las tachas y exclusiones, de modo que

el 5 de setiembre de se conocerá la lista y fórmulas de candidatos inscritos en forma oficial.

“Sin embargo, todavía se pueden excluir a candidatos hasta un día antes de las elecciones -el 3 de octubre- por tres casos regulados en artículo 33 de la Constitución: sentencia firme con pena privativa de libertad, sentencia firme con inhabilitación de derechos políticos y sentencia firme por interdicción judicial”, afirmó.

Plazo para renuncias

Hoy, asimismo,vence también el plazo para la presentación de renuncias de candidatosyretiro de listasante el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales.

Este plazo fue establecido en el cronograma de las elecciones subnacionales del presente año, señaló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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