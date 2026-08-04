ERM 2026: mañana vence plazo para renuncias de candidatos y listas ante el JNE

Archivo - Perú.- ERM 2026: JNE atenderá hasta las 23:59 horas para recibir listas y fórmulas de candidatos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Mañana miércoles 5 de agosto se cumple el plazo para la presentación de renuncias de candidatos y retiro de listas ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), que se realizará el 4 de octubre próximo.

Este plazo fue establecido en el cronograma de las elecciones subnacionales del presente año, señaló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Del mismo modo, el 4 de setiembre se resolverán las apelaciones, mientras que el 5 del mismo mes será la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones declare inscritas las candidaturas definitivas.

Otro hito de este cronograma es el 3 de octubre, fecha en que vence el plazo para la exclusión por situación jurídica del candidato.

Entretanto, el domingo 4 de octubre del presente año se efectuarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores a nivel provincial y distrital.

En este contexto, el JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse por los canales oficiales y respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a la ley.

(FIN) HTC/FHG