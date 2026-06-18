ERM 2026: mañana viernes 19 vence el plazo para solicitudes de inscripción de listas

Perú.- ERM 2026: mañana 16 de junio vencerá el plazo para solicitudes de inscripción de listas - Andina/Jne Proclama Resultados De Las Elecciones

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Mañana viernes 19 de junio, a las 23:59 horas, vencerá el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El plazo, que vencía originalmente este 16 de junio, fueampliado por disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),de manera excepcional.

Durante este periodo, las organizaciones políticas podrán concluir el registro de sus solicitudes de inscripción y presentar la documentación correspondiente.

El trámite, según precisó el JNE, podrá realizarse de manera virtual mediante la plataforma Declara+, así como de forma presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional, las oficinas desconcentradas del organismo electoral y la mesa de partes ubicada en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima.

Asimismo, el JNE sostuvo que hasta el 19 de junio la atención presencial se brindará desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:59:59 de la noche, mientras que el sistema Declara+ permanecerá habilitado las 24 horas del día.

Con el fin de facilitar el proceso, el ente electoral también puso a disposición de las organizaciones políticas diversos canales de asistencia, entre la línea telefónica gratuita 0800-00-214, atención virtual permanente por Teams (24/7), soporte mediante WhatsApp (923 046 079 / 923 050 582 / 923 050 653) y por el correo electrónico mesaayuda02@jne.gob.pe, así como orientación presencial en el auditorio Nazca, ubicado en el Jr. Pachacútec 900, distrito de Jesús María.

Calendario electoral

Además, de acuerdo con el cronograma electoral,

la siguiente fecha a cumplirse es el sorteo de miembros de mesa, que se realizará el 26 de julio del presente año.

Mientras que el 5 de agosto será la fecha límite para la renuncia de candidatos y el retiro de listas. Ese mismo día es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos.

Asimismo, el 20 de agosto será la fecha límite para que los jurados electorales especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones.

Cabe recalcar que el pasado 6 de junio fue la fecha límite de aprobación del padrón electoral definitivo para las ERM 2026.

Son más de 26 millones 314,000 ciudadanoslos que forman parte del mencionado padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dichos comicios se llevarán a cabo eldomingo 4 de octubre, en que la ciudadanía podrá elegir a gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.

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