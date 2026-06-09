ERM 2026: más de 26.3 millones de peruanos figuran en padrón definitivo para comicios

Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El próximo 4 de octubre de 2026, más de 26 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), uno de los procesos democráticos más importantes del país, en el que se elegirán más de 13 mil autoridades regionales y locales.

Así, el padrón electoral definitivo elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)quedó conformado por 26 millones 314,724 electoreshabilitados paraejercer su derecho al voto en estos comicios.

Este padrón constituye la relación oficial de ciudadanos aptos para sufragary fue elaborado sobre la base delRegistro Único de Identificación de las Personas Naturales, administrado y actualizado por el Reniec. En estas elecciones se elegirán gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores provinciales y distritales.

Electores por región

El padrón electoral que servirá de base para la organización de las elecciones del próximo 4 de octubre registra la distribución de los ciudadanos habilitados para votar en todo el país.La región con mayor número de electores es Lima, con 8 millones 713,671 ciudadanos, seguida por La Libertad (1 millón 565,925), Piura (1 millón 548,156), Arequipa (1 millón 234,584) y Cajamarca (1 millón 209,993).

Asimismo, figuran Cusco con 1 millón 139,391 electores, Junín con 1 millón 70,524, Lambayeque con 1 millón 59,827, Áncash con 969,556, Puno con 968,096, Callao con 865,515, Loreto con 783,271, San Martín con 731,762, Ica con 720,878 y Huánuco con 662,543.

Completan la relación Ayacucho (526,153 electores), Ucayali (459,830), Apurímac (365,047), Amazonas (348,859), Huancavelica (343,744), Tacna (304,650), Pasco (223,677), Tumbes (182,753), Moquegua (166,170) y Madre de Dios (150,073).

Esta distribución refleja la dimensión y diversidad del electorado peruano, información fundamental para la planificación logística y la adecuada organización del proceso electoral en todo el territorio nacional.

Ciudadanos extranjeros

La legislación electoral peruana permite que los ciudadanos extranjeros residentes en el país participen en las elecciones municipales, tanto para elegir como para ser elegidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el

artículo 7 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales.

En cumplimiento de esta disposición, el Reniec abrió elRegistro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú entre el 7 de enero y el 28 de marzo de 2026. Como resultado,76 ciudadanos extranjeros quedaron inscritos y habilitadospara participar en las elecciones municipales.

Por ello, a los 26 millones 314,648 ciudadanos peruanos incluidos en el padrón de las ERM 2026 se suman 76 electores extranjeros, alcanzando un total de 26 millones 314,724 electores habilitados para los comicios municipales del próximo 4 de octubre.

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