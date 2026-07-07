ERM 2026: MEF emite comunicado sobre pronunciamiento de organismos electorales

Perú.- MEF: progresividad asegura sostenibilidad de beneficios a trabajadores del Estado - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado respecto al pronunciamiento formulado hoy por los titulares de los organismos electorales sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el 4 de octubre.

El comunicado señala quela principal prioridad del Gobierno es garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como la transferencia democrática del poder dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico, respetando plenamente la autonomía de los organismos electorales.

En ese marco, indica que losrecursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos, considerando los requerimientos debidamente sustentados por las entidades del Sistema Electoral, los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados y los espacios presupuestales aún disponibles, en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

"El proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo", precisa el comunicado.

Señala además que elMinisterio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electoralesy sus equipos técnicos, y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente.

"El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad", precisa el comunidado.

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