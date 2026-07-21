ERM 2026: miembros de mesa serán capacitados el 20 y 27 de setiembre

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: conoce cuándo y dónde se realizará capacitación a miembros de mesa - Andina/Onpe Realizará El Domingo 5 La Segunda

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que luego de seleccionarse a los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (2026), se realizarán dos capacitaciones presenciales los días domingo 20 y 27 de setiembre.

Así lo informaron a través de su plataformaONPE podcastdonde recalcan que, si los ciudadanos ya fueron miembros de mesa durante las últimas Elecciones Generales 2026, no volverían a cumplir este tipo de tareas.

Explicaron que para la designación de los miembros de mesa se cumplirá dos etapas,la primera a través de una selección previa que ya se dio el 17 de julio.En esa fecha se seleccionó a 25 candidatos por cada mesa de sufragio y para ello se usó información proporcionada por Reniec.

En esa selección se dio prosperidad a ciudadanos con mayor grado de instrucción, también se priorizó a quienes no fueron miembros de mesa con el objetivo de distribuir esta responsabilidad y evitar que recaiga siempre en las mismas personas.

Igualmente, las personas mayores de 65 años y ciudadanos con algún tipo de discapacidad tuvieron una menor posibilidad de ser seleccionados, considerando las exigencias de una jornada electoral que puede durar varias horas.

Además,la ley estable impedimentos para determinados ciudadanos como candidatos y personeros de organizaciones políticas, trabajadores de los organismos electorales, autoridades políticas, representantes elegidos por voto popular y otros funcionarios o integrantes de instituciones que participan directamente en el proceso electoral.

Estas restricciones buscan evitar conflictos de interés y garantizar que las mesas de sufragio funcionen con independencia, imparcialidad y transparencia.

Asimismo,el 24 de julio será la segunda etapa y se realizará el sorteo públicoentre los candidatos previamente seleccionados, donde se elegirán a los tres miembros titulares y seis suplentes de las mesas de sufragio.

Se informó que este sorteo puede ser fiscalizado por los personeros acreditados por las organizaciones políticas.

Los ciudadanos seleccionadostendrán dos grandes capacitaciones presenciales los días domingo 20 y 27 de setiembre, donde aprenderán las tareas de instalación de la mesa de sufragio, llenado de actas y conteo de votos. También estará disponible la plataforma ONPE Educa.

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