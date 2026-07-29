Archivo - Perú.- Elecciones 2026: ONPE contabilizó el 100 % de actas del Congreso y Parlamento Andino - Andina/Difusión - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), que se realizarán el domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda a la ciudadanía pautas para identificar y evitar la propagación de noticias falsas (fake news).

De acuerdo con el organismo electoral, la desinformación puede propagarse rápidamente cuando compartimos información sin verificar.

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Para evitar este tipo de desinformación la ONPE ofrece seis recomendaciones para identificar contenidos falsos o engañosos. Asimismo, añade que, durante los procesos electorales, verificar la información contribuye a una ciudadanía mejor informada.Recomendaciones para identificar noticias falsas:

1. Cuidado con los contenidos que apelan a tus emociones. Piensa antes de reaccionar frente a este tipo de mensajes.

2. No todo se reduce a dos opciones. Cuestiona posturas extremas y ábrete a conocer más opiniones.

3. Desconfía se hay varias versiones contradictorias. Revisa fuentes oficiales y verificadas.

4. Si un contenido confirma lo que ya crees, duda. Que una información coincida con tus creencias no la hace verdadera, verifícala.

5. Revisa bien la información. Una imagen o frase fuera de contexto puede engañarte.6. No creas en los contenidos con lenguaje agresivo. Denuncia discursos de odio y amenazas.

(FIN) HTC