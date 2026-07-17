ERM 2026: ONPE capacitará a candidatos que deben presentar informe financiero de campañas

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) deberán presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dos informes financieros donde registren los aportes e ingresos que reciban, además de los gastos que efectúen durante el desarrollo de sus campañas.

Según la legislación vigente, están obligadas a presentar información aquellas personas cuya candidatura sea inscrita por un Jurado Electoral Especial (JEE) para los cargos de gobernador o vicegobernador regional, alcalde provincial o distrital. No deben hacerlo quienes aspiran a convertirse en consejeros regionales o en regidores provinciales o distritales.

Lee también: [Mindef verificó capacidad operativa del Ejército y recursos del Indeci en Piura]

Para que los candidatos conozcan cómo cumplir con dicha obligación, la ONPE realizará una serie de actividades destinadas a capacitarlos; entre ellas, un taller presencial en Lima, programado para el lunes 20 a las 17:00 horas en el hotel “Costa del Sol”.

Gracias al apoyo de la Unión Europea (UE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), será posible la realización del taller, que incluirá mesas de trabajo y ejercicios prácticos con el fin de asegurar el aprendizaje del registro de aportes, ingresos y gastos de campaña en los formatos autorizados por la ONPE.

Al evento han sido invitados los candidatos de 41 partidos políticos y cinco alianzas electorales, a través de las casillas electrónicas habilitadas por la ONPE para comunicarse con las organizaciones políticas.

Las casillas también servirían en caso el candidato o su responsable de campaña presenten los informes ingresando al portal digital de financiamiento (PDF) CLARIDAD. Si el candidato aún no cuenta con una casilla electrónica, puede gestionarla y recibir por ese medio las credenciales de acceso a CLARIDAD.

Otra opción es entregar los reportes en una de las mesas de partes de la ONPE, ubicadas en su sede central, sus oficinas regionales de coordinación (ORC) o sus oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

La primera entrega comprenderá los aportes e ingresos recibidos y los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre del año en curso.

El plazo para presentar esta información, fijado por la Resolución Gerencial n.º 0000042026-GSFP/ONPE, vencerá el próximo 11 de setiembre.

(FIN) NDP/HTC/JCC