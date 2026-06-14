ERM 2026: ONPE conformó registro de medios que serán proveedores de la franja electoral

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) conformó el Registro de Proveedores de medios de comunicación y medios digitales de la Franja Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre.

En el caso de medios de comunicación, el registro está conformado por empresas de radio, televisión y canales de televisión nacionales de cable de alcance nacional, mientras que los medios digitales está integrado por aquellos medios que operan desde las redes sociales.

En total,el registro está conformado por 508 los proveedores, de acuerdo a la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525096-1" target="_blank">Resolución Gerencial N° 000007-2026-GSFP/ONPE, publicado en el boletínNormas Legalesdel

Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que las organizaciones políticas que participarán en las elecciones regionales y municipales tienen acceso a publicidad diaria en los medios de comunicaciones y las redes sociales desde los 60 días hasta los dos días previos a los comicios.

Los espacios se ponen a disposición gratuita de las organizaciones políticasque logren la inscripción definitiva de su fórmula a lagobernación y/o lista al consejo regional,así como de las listas de candidatos aalcaldes municipales, con el objeto que difundan sus planes de gobierno.

En las elecciones del 4 de octubre de 2026, se elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los consejos regionales de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de toda la República.

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