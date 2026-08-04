ERM 2026: ONPE imprime relación y lista de electores para comicios subnacionales

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Personal especializado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició hoy la producción de una parte del acta-padrón correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Este material comprende una relación de electores y una lista de electores para cada una de las 89,935 mesas de sufragioque se instalarán el domingo 4 de octubre a lo largo del territorio nacional.

Ambos documentos son los primeros en imprimirse en toda elección o consulta popular, pues se generan con los datos del padrón electoral que –una vez elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– no puede ser modificado. En el próximo proceso, los ciudadanos que podrán votar son 26 314 724.

Tanto la relación como la lista de electores contienen el número de mesa; el distrito, la provincia y el departamento donde se encuentra; el nombre completo y el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el número de orden de los ciudadanos habilitados para sufragar.

Adicionalmente, la lista de electores incluye otros datos personales, como la fotografía y el grado de instrucción.

La relación de electores se pega en el ingreso al aula de votación(o espacio equivalente) donde se encuentra la mesa, con el fin de orientar a los ciudadanos. En cambio, con la lista de electores los miembros de mesa pueden saber quiénes votarían en su mesa, y conocer datos que permitirán confirmar su identidad.

Además,la lista de electores sirve como registro de los votantes, pues ellos –después de depositar su cédula de sufragio en el ánfora– colocan su impresión dactilar y su firma en los espacios en blanco destinados a tal fin.

Debido a su carácter personal y sensible,

la información que contiene está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales.

La impresión de la denominada acta-padrón se inició en un acto público, al que asistieron los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A partir del 5 de setiembre, la ONPE imprimirá otros materiales electorales indispensables–como la hoja de asistencia de miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio–, que son parte de la segunda sección del acta-padrón.

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