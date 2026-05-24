ERM 2026: ONPE organiza hoy elecciones primarias en más de 70 organizaciones políticas

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza hoy domingo 24 de mayo las elecciones primarias, modalidad delegados, en 74 organizaciones políticas, a nivel nacional, para elegir sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026).

Bajo esta modalidad de elecciones primarias, los delegados electos el domingo 17 de mayo en comicios internos, organizados por las propias organizaciones políticas, acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus respectivos candidatos, esta vez en elecciones organizadas por la ONPE.

En esta jornada electoral, cada partido, movimiento regional y alianza electoral deberá elegir sus candidatos a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, y alcaldes y regidores distritales.

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En este proceso participarán 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales, con un total de 2 992 delegados.

La ONPE está facultada legalmente para organizar y ejecutar las citadas elecciones primarias y ha previsto, a nivel nacional, 46 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas, en los cuales se distribuirán 1 064 mesas de sufragio.

En Lima Metropolitana, diversas instituciones educativas, universidades e institutos superiores servirán como centros de votación. Así, por ejemplo, en Magdalena del Mar, las mesas de votación funcionarán en IE 072 San Martín de Porres (Av. Sucre 1277) y la IE 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo (Jr. Libertad 970).

En Miraflores solo se habitará como local de sufragio la IE 6050 Emblemática Juan Alarco de Dammert (Av. Alfredo Benavides 2315). A su vez, en Lince, la votación se realizará en la IE 1057 José Baquíjano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651), la IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862) y la IE 1070 Meliton Carbajal (Av. Leonidas Yerovi 2120).

En el Cercado de Lima, los delegados concurrirán a la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe (Av. Alfonso Ugarte 1227), Universidad Nacional Federico Villareal- sede local 07 (Av. Colonial 450) y la IE Emblemática Hipólito Unanue (Jr. Elvira García y García S/N).

Locales de votación

La relación completa de locales de votación puede visualizarse en el sitio web del organismo electoral. El enlace es el siguiente:https://onpegobpe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ccenturio...

La organización de los comicios está a cargo de 26 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Según la Ley de Organizaciones Políticas, para continuar con su participación en el proceso electoral, las agrupaciones partidarias deberán obtener al menos el 10% de votos válidos de los delegados electos.

El horario de votación será de 8:00 a 15:00 horas y los miembros de mesa deben presentarse en su local de votación a las 7:00 horas, a fin de asegurar la apertura puntual de las mesas de sufragio.

Hay que precisar que, terminado el sufragio, los votos se contabilizarán de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares del acta electoral destinados al Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Los personeros acreditados tienen el derecho de presenciar la votación y el escrutinio.

(FIN) NDP/HTC