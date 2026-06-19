ERM 2026: ONPE publica relación de 125 jefes de ODPE titulares y 83 accesitarios

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la relación de jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), titulares y accesitarios, para las elecciones regionales y municipales, a fin de que se interpongan las tachas según corresponda la ley electoral.

Esta relación de jefes de ODPE fue publicada mediante la Resolución Jefatural Nº 000099-2026-JN/ONPE, publicada hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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De acuerdo a dicha norma la relación está conformada por 125 jefes de ODPE titulares y 83 accesitarios, quienes aprobaron el concurso público para cubrir las vacantes en el marco de los comicios subnacionales que se realizarán el domingo 4 de octubre próximo.

Igualmente señala que la interposición de tachas a que hubiera lugar podrán efectuarse mediante el siguiente enlace.

Del mismo modo, se pone en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la relación de los jefes de ODPE titulares y accesitarios.

La citada resolución jefatural también dispone la publicación de dicha relación en la web oficial de la ONPE ubicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en el Portal de Transparencia de la dicha institución electoral.

Resolución Jefatural Nº 000099-2026-JN/ONPE lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.

(FIN) HTC/JCC