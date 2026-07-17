ERM 2026: ONPE selecciona a ciudadanos que podrían ser designados miembros de mesa

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó hoy a 25 ciudadanos por cada una de las 89,935 mesas de sufragio que funcionarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) programadas para el domingo 4 de octubre.

Entre esos 25 ciudadanos serán elegidos 9 miembros de mesa –3 titulares y 6 suplentes– mediante sorteos públicosque llevarán a cabo las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) el próximo viernes 24.

La selección de posibles miembros de mesa tuvo el propósito de dar prioridad a las personas que no han desempeñado ese rol en anteriores comicios, no presentan ningún tipo de discapacidad, aún no han cumplido 65 años o cuentan con mayor grado de instrucción.

Asimismo,buscó excluir de los sorteos a quienes están impedidos de ser miembros de mesa: los candidatos o directivos de una organización política, funcionarios del sistema electoral, autoridades o representantes elegidos por voto popular.

Tampoco podrían ser designados miembros de mesa los integrantes de entidades involucradas en el desarrollo de los procesos electorales, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

La ONPE realizó la selección utilizando un procedimiento informático, de acuerdo al cronograma y las normas electorales vigentes, en un acto público al que asistieron el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Defensoría del Pueblo.

Las listas de los 25 seleccionados para cada mesa serán utilizadas el 24 de julio en los sorteos destinados a designar miembros de mesa.

Los sorteos serán las primeras actividades públicas de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) encargadas de organizar y ejecutar las elecciones subnacionales.

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