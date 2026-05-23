ERM 2026: ONPE traslada material electoral a locales de votación en Lima y Callao

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el traslado del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao para las elecciones primarias (modalidad delegados) de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 24 de mayo.

El despliegue tiene como destino 16 instituciones educativas en la capital y una en el primer puerto, escenarios en los que se desarrollarán los comicios. Tan pronto llegue el material, los especialistas electorales procederán con el acondicionamiento de los locales de votación.

Los implementos electorales fueron trasladados en cuatro unidades de transporte, bajo permanente custodia de la Policía Nacional del Perú, a partir de las 7:00 horas, desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en el distrito de Lurín.

Cada unidad de transporte lleva a bordo un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral para garantizar que el material de sufragio, reserva y el paquete del coordinador de local, llegue a su destino en buenas condiciones y los miembros de mesa puedan efectuar la instalación de la mesa de sufragio, permitir la votación de los afiliados y realizar el escrutinio de votos.

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El material de sufragio está constituido por el paquete de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), paquete de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y el paquete de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

Para garantizar el traslado, el organismo electoral desarrolló el ensamblaje con anticipación, actividad que se cumplió en una sola línea de producción, a través de la cual, las cédulas de sufragio, actas electorales y demás materiales electorales fueron debidamente clasificados, embolsados y encajados.

Como medida de seguridad, los materiales críticos, como las cédulas, actas padrón y listas de electores tienen código de barras.

A nivel nacional, las elecciones primarias, vía delegados, serán organizadas por la ONPE para 74 organizaciones políticas: 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales.

En estos comicios, los delegados elegidos por cada organización en sus elecciones internas del pasado fin de semana, definirán sus candidatos a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para los comicios del 4 de octubre de 2026.

La jornada electoral comenzará a las 07:00 horas con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes previamente capacitados por la ONPE, entidad que realizó una jornada de capacitación presencial el pasado 9 de mayo. Asimismo, los electores podrán acudir a votar entre las 08:00 y 15:00 horas.

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