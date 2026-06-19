ERM 2026: partidos tienen hasta el 23 de junio para acreditar a responsables de spots

Andina/Difusión

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

Las organizaciones políticas que participarán en las elecciones regionales y municipales 2026 tienen plazo hasta el 23 de junio para acreditar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a los responsables de presentar y autorizar la difusión de los spots que se emitirán en la franja electoral.

La ONPE informó que la designación de un representante titular y un suplente es de cumplimiento obligatorio. Para ello, los personeros legales deberán presentar el formato FM03-GSFP/FE en las oficinas del organismo electoral o mediante la mesa de partes virtual.

De acuerdo con el cronograma establecido, las organizaciones políticas podrán entregar sus spots entre el 25 de junio y el 3 de julio del 2026. Los mensajes deberán estar vinculados al respectivo plan de gobierno regional o municipal.

Asimismo, los contenidos podrán difundirse en cualquiera de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución. En el caso de los spots audiovisuales estos deberán incluir intérprete de lengua de señas y cuando estén en un idioma distinto al castellano, contar con la respectiva traducción.

La duración máxima permitida será de 30 segundos para radio, televisión y redes sociales. Entre las especificaciones técnicas figuran:

- Radio: formato MP3.- Televisión: formato MP4 Full HD (horizontal).- Redes sociales: formato MP4 Full HD (horizontal).

La ONPE recordó que los spots difundidos en redes sociales no deben incluir música protegida por derechos de autor sin las autorizaciones correspondientes, a fin de evitar restricciones en las plataformas digitales.

También se precisó que el acceso efectivo a la franja electoral está condicionado a la inscripción definitiva de las candidaturas ante los jurados electorales especiales competentes. En ese sentido, las agrupaciones que no obtengan dicha inscripción no podrán acceder a este mecanismo de financiamiento público indirecto, aun cuando hayan participado en las actividades preparatorias programadas para su implementación.

Sorteo del orden de aparición

El organismo electoral también anunció que el sorteo del orden de aparición de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales en la franja electoral se realizará el próximo 25 de junio a las 15:00 horas, de manera simultánea en las 26 circunscripciones del país.

Para este acto público se ha convocado a las organizaciones políticas participantes, así como a representantes de los jurados electorales especiales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).