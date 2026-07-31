ERM 2026: presidente del JNE supervisa labor electoral en Madre de Dios

Andina/Ricardo Cuba

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

En el marco de su visita de trabajo a Madre de Dios, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sostuvo reuniones con el jefe de la Oficina Desconcentrada (OD) del JNE y con el presidente y los integrantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Tambopata, quienes le informaron sobre el desarrollo de sus funciones y los avances del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Durante el encuentro,expresó su reconocimiento por el trabajo que ambas instancias vienen realizandoy destacó el compromiso de sus equipos para garantizar un proceso electoral eficiente y transparente.

Asimismo,subrayó que los jurados electorales especiales constituyen un pilar fundamental de la justicia electoral, al acercar este servicio a la ciudadanía en cada una de las circunscripciones donde se desarrollan los comicios.

Por su parte,el presidente del JEE de Tambopata, Adolfo Cayra Quispe, resaltó que Madre de Dios presenta características particulares por su condición de zona de frontera, lo que implica importantes retos logísticos y territoriales.

Informó, además, que la totalidad de las listas de candidatos presentadas en su jurisdicción ya fueron calificadas, cumpliendo con el cronograma electoral establecido.

Cayra Quispe también dio cuenta de las principales necesidadesque enfrenta el órgano electoral en su jurisdicción, entre ellas las dificultades geográficas para llegar a las poblaciones más alejadas.

Asimismo,advirtió que uno de los desafíos más importantes es prevenir la transhumancia electoral, problemática asociada al constante movimiento de población generado por la actividad minera en la región.

A su turno,el jefe de la OD en Madre de Dios, Luis Espellívar Monzón, informó que la institución continúa brindando de manera regular y sin contratiempos los diversos servicios que ofrece a la ciudadanía.

Capacitación y activaciones

El titular del JNE también participó en la capacitación sobre temas vinculados a las ERM 2026,que especialistas del organismo electoral brindaron a los periodistas de la región en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). Allí, además, brindó una conferencia de prensa para los medios locales.

Posteriormente, junto con una comitiva institucional,se dirigió al distrito de Las Piedras, para estar presente en la activación de una campaña con los Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (FIVI) del JNE, a fin de difundir y crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de emitir un voto responsable en las próximas ERM 2026.

Finalmente,el magistrado participó en una charla informativa sobre voto informadoen el marco del proceso electoral en curso, ofrecido por el JNE en la filial Puerto Maldonado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

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