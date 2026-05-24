ERM 2026: primera mesa en elecciones primarias se instaló a las 6:30 horas en Moyobamba

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que la primera mesa de sufragio para el desarrollo de las elecciones primarias, vía delegados, quedó instalada a las 6:30 horas en la Institución Educativa 00479 Juan Clímaco Vela Reyes, en el distrito de Moyobamba, provincia del mismo nombre (San Martín). Se trata de la mesa n.° 401022.

El órgano electoral central de las organizaciones políticas designó por cada mesa a tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quienes asumirán el cargo de miembro de mesa entre sus afiliados.

Elegidos por sus respectivas organizaciones políticas, los miembros de mesa desempeñarán hoy domingo una labor fundamental que contribuirá a garantizar la transparencia, la neutralidad y el respeto a la voluntad de los delegados. Están impedidos de ejercer el cargo de miembro de mesa los candidatos a elecciones primarias.

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La jornada electoral comenzó a las 7:00 horas con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes previamente capacitados por la ONPE, entidad que realizó una jornada de capacitación presencial el pasado 9 de mayo.

En caso de inasistencia de los miembros de mesa titulares la mesa se instala, a partir de las 08:00 horas, con quienes estén presentes, siempre y cuando sean tres. A su vez, si hasta las 8:00 horas no se alcanza a conformar la mesa de sufragio porque falta uno o dos miembros (titulares y suplentes), el presidente designa a uno o dos electores de la fila de esa mesa.

Si hasta las 8:00 horas no llegó ningún miembro de mesa, está previsto que el presidente de la mesa anterior o posterior nombra como miembros de mesa a tres electores de la fila de la mesa por instalar.

Hay que tener presente que los delegados podrán acudir a votar entre las 8:00 y las 15:00 horas. Luego las puertas del local de votación se cerrarán y solo podrán votar quienes se encuentren dentro y estén en la fila. Una vez terminado el sufragio, se continuará con las siguientes actividades.

En la jornada electoral de hoy, los delegados de 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales elegirán sus candidatos a alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros, quienes los representarán en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026. Participan 3 992 delegados.

(FIN) NDP/HTC