ERM 2026: Reniec agradece transferencia de más de S/ 30 millones y optimizará recursos

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) agradeció al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de S/ 30 millones 790 mil y señaló que, si bien este monto no cubre la totalidad de recursos que requiere, redoblará sus esfuerzos para asegurar la continuidad de los servicios de identificación y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Mediante un comunicado dicho organismo electoral expresó su satisfacción por la emisión del Decreto Supremo Nº 149-2026-EF, que autoriza la transferencia del monto señalado a favor del Reniec.

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También manifestó que dicho monto "no cubre la totalidad de los recursos requeridos para financiar las actividades vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026" y añadió que entre dichas actividades figuran las campañas de tramitación del DNI y la adquisición de tarjetas de policarbonato para la emisión del DNI electrónico.

"El Reniec optimizará los recursos disponibles y redoblará sus esfuerzos para asegurar la continuidad de los servicios de identificación, así como la producción y entrega oportuna de los documentos nacionales de identidad", señala el comunicado.

Del mismo modo, añade que, "valora la apertura y disposición de las autoridades del MEF para atender los requerimientos institucionales que impactan directamente en millones de peruanos que necesitan contar con un documento de identidad para ejercer plenamente sus derechos".

"La identificación de la población constituye un pilar fundamental para garantizar el acceso a derechos y servicios, implementar polìticas públicas eficaces, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir al desarrollo y la inclusión de todos los peruanos", finaliza el pronunciamiento.

(FIN) HTC