ERM 2026: en segunda quincena de agosto JNE convocará a firma del Pacto Ético Electoral

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto para la segunda quincena del mes de agosto la firma del Pacto Ético Electoral (PEE), por parte de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre próximo.

En ese sentido y, a fin de promover una mayor participación de la ciudadanía en la elaboración de los compromisos del PEE, el JNE amplió hasta el viernes 22 del presente mes el plazo para que las personas puedan presentar sus propuestas sobre las responsabilidades que deberían asumir las organizaciones políticas participantes en estos comicios.

"Nosotros tenemos planificado la suscripción del Pacto Ético Electoral entre la quincena y fines de agosto", afirmó en Tv Perú, Juana Nina, especialista de voto informado del JNE.

Lee también: [Congreso: incorporación de senadores y diputados se realizará en sus respectivas cámaras]

Indicó que el PEE se firmará en la ciudad de Lima con las organizaciones políticas nacionales y también se promoverá su firma a nivel de las 25 regiones del país con la participación de los candidatos y las organizaciones políticas que intervienen en cada región.

"El JNE quiere construir conjuntamente con la ciudadanía los compromisos que las organizaciones políticas deberían asumir en este proceso electoral para desarrollar una campaña limpia, que priorice propuestas y sin agresiones", manifestó.

Informó que los ciudadanos interesados en participar en esta campaña deben ingresar a las redes sociales del JNE, donde encontrarán un enlace para ingresar a un formulario y responder la pregunta; ¿A qué deberían comprometerse las organizaciones políticas en esta campaña electoral?

Precisó que, si bien el JNE ya tiene identificados los compromisos que las organizaciones políticas deberían suscribir, será fundamental la participación ciudadana para incluir otras obligaciones relacionadas, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías, a las poblaciones vulnerables y evitar el acoso político.

Tribunal de Honor

En otro momento, la funcionaria del citado organismo electoral sostuvo que una vez identificados los compromisos del Pacto Ético Electoral, se procederá a la conformación de un Tribunal de Honor, que se encargará del seguimiento al cumplimiento de los deberes asumidos.

Juana Nina también señaló que el Tribunal de Honor estará conformado por tres ciudadanos distinguidos y sin ningún tipo de filiación política."Ellos son los que harán la vigilancia y seguimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral. Si por por algún motivo alguna organización política o candidato faltara al compromiso asumido, entonces este tribunal sacará los pronunciamientos y exhortará a la organización política, o candidato, a no cometer estas faltas", sostuvo.

Explicó que los cuatro ejes temáticos básicos del PEE son: integridad electoral, o desarrollar campañas limpias, sin agresiones ni ataques; transparencia financiera, o rendir cuentas y no utilizar "dinero sucio"; inclusión y no violencia, o evitar el acoso político e incluir a poblaciones vulnerables; y la priorización de ideas y debates, o que las organizaciones políticas participen en los debates electorales.

(FIN) HTC/FHG