ERM 2026: sepa cuántas autoridades serán elegidas este 4 de octubre

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El domingo 4 de octubre más de 26 millones de electores participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Conozca aquí cuántas autoridades serán elegidas en este proceso electoral.

Los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a un total de 13,148 autoridades tanto del ámbito regional como municipal, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Así se votará para elegir a:

- 25 gobernadores.- 25 vicegobernadores regionales.- 364 consejeros regionales.- 196 alcaldes provinciales.- 1,696 alcaldes distritales.- 1,724 regidores provinciales.- 9,118 regidores distritales.La ONPE precisó que para estas elecciones están llamados a sufragar más de 26 millones 314,000 ciudadanos, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).Indicó que se instalarán más de 10,000 locales de votación en más de un millar de distritos y 2,000 centros poblados.De igual manera, se instalarán 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) en todo el país, cuya misión es organizar y ejecutar la jornada electoral en sus respectivas circunscripciones.

GRM

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