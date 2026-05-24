ERM 2026: sistema de cómputo de la ONPE quedará listo desde las 14:00 horas

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejará listo este domingo 24 de mayo su Sistema de Cómputo de Resultados para procesar y contabilizar las actas electorales de las elecciones primarias, modalidad delegados, de 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales, comicios que están a cargo del organismo electoral.

Para este efecto, entre las 14:00 y 14:30 horas, en la sede central del ente electoral, se ejecutará el programa de verificación de versión del software electoral, se emitirán los reportes a través del Sistema de Cómputo de Resultados (Score) y se realizará la puesta a cero en los servidores del organismo electoral, emitiendo los reportes correspondientes vía dicho sistema.

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La ONPE informó que la puesta a cero del sistema de cómputo de resultados consiste en la eliminación de los registros de la base de datos, a través del software electoral, que se ejecuta en los citados servidores para dar inicio al procesamiento de las actas electorales.

Posteriormente, a partir de las 14:30 horas, se ejecutará y transmitirá la puesta a cero en los servidores del centro de cómputo previsto para estos comicios, ubicado en la sede principal de la ONPE (sede Yauyos) y se emitirán los reportes a través de Score.

Actas electorales

Para estos comicios, los centros de digitalización ubicados en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), instaladas en el interior del país, transmitirán las imágenes de las actas electorales para su ingreso en el sistema de cómputo de resultados.

En el caso de las ODPE de Lima y Callao, las actas en físico serán trasladadas desde sus sedes centrales hasta el centro de cómputo de Yauyos.

El centro de cómputo es un ambiente donde se procesarán y contabilizarán las actas electorales y cuenta con áreas especiales, de acceso restringido. Tiene un ambiente para los personeros y observadores.

La actividad incluirá la firma del acta de puesta a cero en los servidores principales por parte de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Defensoría del Pueblo y la ONPE.

Con la puesta a cero del sistema de cómputo electoral, el organismo electoral también dejará habilitada la “Sala de personeros y observadores”, la misma que funcionará hasta llegar al 100 % de las actas contabilizadas.

(FIN) NDP/HTC