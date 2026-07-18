ERM 2026: estas son las fechas claves de las elecciones del 4 de octubre

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

A 78 días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) que se realizarán el domingo 4 de octubre, la siguiente fecha clave de estos comicios es el 24 de julio, fecha en que se sorteará a los miembros de mesa que se instalarán en esta jornada electoral.

De acuerdo a lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 24 de este mes se sortearán a los ciudadanos que deberán asumir como miembros de mesa titulares y suplentes de las mesas de sufragio.

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Según el cronograma de las elecciones subnacionales establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el próximo hito de estos comicios será el 5 de agosto cuando se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.

Mientras tanto el 20 de agosto, los jurados electorales especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones.

Asimismo, el 4 de setiembre se resolverán las apelaciones y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

El 3 de octubre vence el plazo para exclusión por situación jurídica del candidato.

Finalmente, el domingo 4 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales en todo el territorio nacional para elegir a gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores.

En esta jornada se elegirán a un total de 13 148 autoridades subnacionales mediante el voto secreto de los ciudadanos.

(FIN) HTC