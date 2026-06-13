ERM 2026: un total de 13 148 autoridades se elegirán en comicios subnacionales

Andina

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

En las elecciones regionales y municipales que se realizará el domingo 4 de octubre, los peruanos elegiremos a un total de 13 148 autoridades tanto del nivel regional como municipal.

Así lo dio a conocer la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, quien precisó que las autoridades a ser electas comprenden gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

Lee también: [Congreso: Comisión de Educación priorizó defensa de los derechos laborales del magisterio]

También señaló, en entrevista con JNE Tv, que el 17 del presente mes se conocerá el número de listas de candidatos que finalmente se presentarán en los comicios subnacionales.

"Tendrán que presentarse la cantidad de listas que correspondan en cada una de las circunscripciones, evidentemente las organizaciones políticas no se presentan en todas las circunscripciones; un día después del 16 (vencimiento del plazo), es decir el 17, tendremos un balance de cuántas listas finalmente tenemos", manifestó.

Como se ha informado, el próximo 16 de junio vencerá el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

En estas elecciones están llamados a sufragar más de 26 millones 314 mil ciudadanos, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las ERM 2026.

De acuerdo con el cronograma electoral, el sorteo de miembros de mesa para estos comicios se realizará el 26 de julio del presente año.

(FIN) HTC