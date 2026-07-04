ERM: no se implementará el programa piloto del voto digital en elecciones de octubre

Andina

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró que no se implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), que se celebrarán el próximo domingo 4 de octubre.

La medida fue oficializada mediante Resolución Jefatural N° 000107-2026-JN/ONPE, publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La decisión responde a que identificaron limitaciones críticas para su adecuada puesta en marcha como la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral y la superposición de actividades derivada de las Elecciones Primarias de las ERM 2026.

En ese sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica señaló que la obligación de la ONPE de implementar el voto digital debe enmarcarse dentro de su mandato constitucional de garantizar el respeto del voto personal, igual, libre y secreto de la ciudadanía

Por ello, al verificarse que no se reúnen las condiciones materiales que permitan cumplir con ese mandato, resultaba legalmente viable no continuar con la implementación del voto digital en las ERM 2026.

La norma lleva la rúbrica del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas Serrano.

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